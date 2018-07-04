Büyük yürüyüş!

2018 Dünya Kupası’nda İsveç rüzgarı esiyor. Eleme turlarından itibaren başarılı bir grafik çizen İsveç, ilk olarak eleme gruplarını Fransa’nın ardından ikinci sırada bitirdi, Hollanda’yı saf dışı bıraktı.

Daha sonra play-off aşamasında güçlü İtalya ile karşılaşan İsveç, 1-0 ve 0-0’lık sonuçlarla, rakibini eledi ve dev turnvaya ismini ekledi.

Rusya’daki kupada da grup aşamasında son şampiyon Almanya ile eşleşen İsveç, 2-1’lik yenilgi almasına rağmen Meksika’yı 3-0 yenip, turu atladı ve böylece Almanya 80 yıl sonra kupaya veda etti.

Son 16 turunda bu kez İsviçre ile eşleşen Kuzey Avrupa ülkesi, buradan da başarılı sonuçla çıktı. İsveç Milli Takımı, 1994 yılından bu yana ilk kez çeyrek final aşamasına yükseldi.

İsveç’te coşku

Rusya’daki Dünya Kupası’nda çeyrek final yolunda İsviçre ile karşılaşan İsveç’e ülkede de yoğun destek vardı. Başta Stockholm olmak üzere İsveç’teki şehirlerde maç heyecanlı bir şekilde beklendi. Zorlu karşılaşmayı hep birlikte izleyen İsveçliler büyük heyecan yaşadı.

50. maç

İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası finallerinde 50. maçına çıktı. 1934 yılından bu yana Dünya Kupası’na katılan İsveç toplamda 12 kez bu büyük turnuvada yer aldı. İsveç kupayı almadan en fazla turnuvaya katılan Avrupa ülkesi oldu.

14. şutunda ilk gol

İsviçre’ye attığı golden önce Emil Forsberg, takım arkadaşı Marcus Berg ile birlikte 2018 Dünya Kupası’nda gol atamadan en fazla şut girişiminde bulunan 2 isimden biriydi. Emil Forsberg, 2018 Dünya Kupası boyunca oynadığı 4. maçında 14. şutunda ilk kez gol çıkardı.







