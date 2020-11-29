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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor: 2-2
29.11.2020 - 13:03 |

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor: 2-2

Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Heyecan fırtınasına dönüşen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor: 2-2
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Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Heyecan fırtınasına dönüşen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golleri Kaan Kanak ve Gomes'ten geldi. Antalyaspor'un gollerini ise Veysel Sarı ve Gökdeniz Bayraktar kaydetti. 

 

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor: 2-2

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