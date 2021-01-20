20.01.2021 - 13:17 | | ERZURUM (AA) -
Son dakika | Büyükşehir Belediye Erzurumspor, El Kabir'i transfer etti
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, El Kabir'i transfer etti. 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı futbolcu Mostapha El Kabir'in transfer edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor’umuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.
Aboubakar ve Rosier'den kar savaşı