BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor - Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor: 6-2

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. turunda SÃ¼per Lig ekibi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, 3. Lig ekiplerinden Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor'u 6-2 yenerek 4. tura yÃ¼kseldi.Â

8. dakikada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor Ã¶ne geÃ§ti. Sissoko'nun pasÄ±yla ceza sahasÄ±nÄ±n saÄŸ Ã§aprazÄ±nda topla buluÅŸan Rashad Muhammed'in sert ÅŸutunda top aÄŸlara gitti: 1-0.Â

34. dakikada ev sahibi ekip farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±. Sol kanattan Hamroun'un pasÄ±yla ceza sahasÄ± iÃ§inde topu alan Mucahit Albayrak'Ä±n vuruÅŸunda top kaleci Ersel Ã‡etinkaya'dan dÃ¶ndÃ¼. Ä°kinci kez topla buluÅŸan Mucahit Albayrak bu kez meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gÃ¶nderdi: 2-0.Â

35. dakikada stadÄ±n elektriklerinin kesilmesi nedeniyle hakem Abdullah BuÄŸra TaÅŸkÄ±nsoy maÃ§Ä± durdurdu. YaklaÅŸÄ±k 7 dakikalÄ±k beklemenin ardÄ±ndan maÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.Â

Ä°lk yarÄ±nÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda ev sahibi ekip farkÄ± Ã¼Ã§e Ã§Ä±kardÄ±. 45 4. dakikada Osman Ã‡elik vurduÄŸu top kale direÄŸine Ã§arparak Rashad Muhammed'in Ã¶nÃ¼ne geldi. Rashad'Ä±n ceza sahasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi topa sert vuran Hamorun, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 3-0.

Â Ä°lk yarÄ±nÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda mavi-beyazlÄ± ekip dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ golÃ¼ buldu. 45 8. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde karambolden faydalanan Mina'nÄ±n vuruÅŸunda top aÄŸlara gitti: 4-0.Â

Ä°lk yarÄ±yÄ± ev sahibi ekip 4-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk dakikalarÄ±nda fark 5'e Ã§Ä±ktÄ±. 47. dakikada MÃ¼cahit Albayrak'Ä±n saÄŸ kanattan gÃ¶nderdiÄŸi pasÄ± alan Obertan sert vuruÅŸunda topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 5-0.Â

51. dakikada konuk ekip ilk golÃ¼ buldu. Ceza sahasÄ± iÃ§inde topla buluÅŸan Emre Okur dÃ¼zgÃ¼n vuruÅŸunda topu aÄŸlara yolladÄ±. 5-1.Â

54. dakikada mavi-beyazlÄ± ekip bir gol daha buldu. SaÄŸ kanattan Murat UÃ§ar'Ä±n arka kÃ¶ÅŸeye gÃ¶nderdiÄŸi topa sert vuran Obertan meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 6-1.Â

73. dakikada konuk ekip ikinci golÃ¼ buldu. SaÄŸ kanattan geliÅŸen atakta topla buluÅŸan Emre Okur topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 6-2.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un 6-2 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

Stat: Erzurum KazÄ±m KarabekirÂ

Hakemler: Abdullah BuÄŸra TaÅŸkÄ±nsoy, Sinan Bilen, Ä°smail Semih Ä°leriÂ

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor: Kayacan ErdoÄŸan (Dk. 60 Batuhan Ãœnsal), Mucahit Albayrak (Dk. 60 Kaan Kanak), Petrus Boumal (Dk. 46 Obertan), Mina (Dk. 46 Teikeu), Osman Ã‡elik, Murat UÃ§ar, GÃ¶khan KardeÅŸ, Hamroun, Sissoko, Rashad Muhammed, SadikuÂ

Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor: Ersel Ã‡etinkaya, Nuh AÅŸkÄ±n (Dk. 46 Ä°brahim YÄ±ldÄ±rÄ±m), Metehan AndaÃ§ Ã–zlÃ¼ (Dk. 46 Vedat YeÅŸilkaya), Umut Pusat, Erdi KasapoÄŸlu (Dk. 76 Rauf Ã–ktem), Emirhan Korkmaz (Dk. 46 Haydar Deniz), Halil Duman, Emre Okur, Hakan Albayrak, Tolunay Yurtseven (Dk. 67 Taner Kahriman), Tugay KÄ±rcalÄ±Â

Goller: Dk. 8 Rashad Muhammed, Dk. 34 Mucahit Albayrak, Dk. 45 4 Hamroun, Dk. 45 8 Mina, Dk. 47 ve 54 Obertan (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor), Dk. 51 ve 73 Emre Okur (Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor)

SarÄ± kart: Dk. 5 Halil Duman (Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor)