Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: 1-1

Süper Lig'in 24. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü penaltıdan Aatif kaydederken Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan geldi.

Bu karşılaşmanın ardından Erzurumspor puanını 22'ye Kayserispor ise 24'e yükseltti.

Gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45 2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aziz Eraltay'ın ceza sahası ön çizgisine doğru verdiği pasta meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada İlhan Parlak'ın göğsüyle indirdiği topa Avramovski çok sert vurdu. Kaleci Szumski topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası önünde rakibini geçen Ricardo Gomes'in vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Ackah, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 78 Osman Çelik), Aatıf (Dk. 70 Emrah Başsan), Novikovas (Dk. 46 Petrus Boumal), El Kabir (Dk. 23 Ricardo Gomes)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 66 Melih Okutan), Uğur Demirok, Mario Paz, Aziz Eraltay (Dk. 74 Yasir Subaşı), Campanharo, Muhar (Dk. 46 Ramazan Civelek), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Sabovic (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), Luckassen

Goller: Dk. 28 Aatıf (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 72 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Ackah (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

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