BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± kar nedeniyle ertelendi

BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçÄ± kar nedeniyle ertelendi
TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ertelendiÄŸi bildirildi.Â
TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ertelendiÄŸi bildirildi.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor KulÃ¼bÃ¼ne gÃ¶nderilen yazÄ±da, yarÄ±n saat 14.00'te Erzurum KazÄ±m Karabekir StadÄ±'nda oynanmasÄ± planlanan mÃ¼sabakanÄ±n elveriÅŸsiz hava koÅŸullarÄ± ve ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle ertelendiÄŸi kaydedildi.Â
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor KulÃ¼bÃ¼nden maÃ§Ä±n ertelenmesiyle ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, federasyon temsilcileri, hakem, gÃ¶zlemci ve rakip takÄ±mÄ±n, hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle kente gelemediÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu maÃ§Ä±n 10 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te oynanacaÄŸÄ± ifade edildi.
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