17.10.2020 - 23:12 | | AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma göğüs sponsorundan sonra sırt ve kol sponsorları da belli oldu.
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma göğüs sponsorundan sonra sırt ve kol sponsorları da belli oldu.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun sponsorlarının belirlendiği bildirildi.
Daha önce göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, forma sırt için Aksa Enerji, forma kol için ise Arenya-Bona Medikal ve Control Union ile anlaştığı belirtildi.
Sponsorluk anlaşmalarının birer yıl olduğu aktarılan açıklamada, şort sponsorluk anlaşma görüşmelerinin ise devam ettiği kaydedildi.