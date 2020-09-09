Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Yeni transfer Armando Sadiku'nun da katıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma numaraları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon görev yapacak futbolcuların forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleciler Kayacan Erdoğan 33, Batuhan Ünsal 57 ve Fabien Farnolle 85 numaralı formayı giyecek.

Diğer oyuncuların forma numaraları ise şöyle:

"İbrahim Sissoko 3, Gabriel Obertan 4, Hasan Hatipoğlu 5, Kaan Kanak 6, Ömer Şişmanoğlu 7, Rashad Muhammed 9, Jugurtha Hamroun 10, Arvydas Novikovas 11, Mahamadou Ba 12, Petrus Boumal 13, Emrah Başsan 17, İbrahim Akdağ 19, Mitchell Donald 20, Gökhan Kardeş 23, Armando Sadiku 25, Arturo Mina 28, Adolphe Teikeu 30, Mücahit Albayrak 53, Oltan Karakullukçu 61, Muhammet Gönülaçar 72, Murat Uçar 77, Osman Çelik 88, Cenk Ahmet Alkılıç 99."

Erzurumsporlu futbolcu Armando Sadiku: ''Transferim çok hızlı gerçekleşti"

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferlerinden Armando Sadiku, elinden gelenin en iyisini yaparak takımın güzel sonuçlar alması için mücadele edeceğini belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Sadiku, dün katıldığı yeni takımında futbolcu arkadaşları ve teknik heyetle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Arnavut futbolcu, tesislerin yapısı ve şartlardan çok memnun kaldığını aktararak, "Teknik direktör Mehmet Özdilek hakkında gelmeden önce çok şey biliyordum. Türk futbolunda efsaneleşmiş bir isim gerçekten. Çok sayıda Süper Lig takımını da çalıştırmış, kariyerli bir hoca." ifadelerini kullandı.