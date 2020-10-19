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19.10.2020 - 23:15 |

Çağdaş Atan: "Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi?"

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan: "Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi?"
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

"Aslında biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2'yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Alanyaspor'da geçen sene taşlar oturduğu için yerinden oynatmak istemedim. Ama üçlü oynamak her zaman aklımda vardı. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Burada ancak bu kadar iyi oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu muyum? Değilim. Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mantelite olarak bence hak ettik"

Çağdaş Atan: Galatasarayı yenmeyi hak ettik mi

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