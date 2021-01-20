20.01.2021 - 13:33 | | ANKARA (AA) -
Çağla Büyükakçay, BAE'de çeyrek finalde!
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen W25 Fujairah Open'da çeyrek finalist oldu.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Gürcü Ekaterine Gorgodze'yi 2-1 yenen Çağla, ikinci turda Çinli Yue Yuan ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, çeyrek finale kaldı.