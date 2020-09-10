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HaberlerTenis Haberleri Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!
10.09.2020 - 00:12 | | İSTANBUL (AA) -

Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da milli tenisçi Çağla Büyükakçay, son 32 turunda Fransız Caroline Garcia'ya 2-1 yenilerek elendi.

Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü gününde Çağla Büyükakçay korta çıktı.

Dünya sıralamasında 186. basamakta yer alan Çağla, son 32 turunda Caroline Garcia ile karşı karşıya geldi.

Milli tenisçi, klasmanda 50. sırada bulunan rakibine karşı ilk seti 6-4 kaybetti. Çağla Büyükakçay, ikinci sette rakibine 6-0 üstünlük kurarak durumu 1-1'e getirdi. Caroline Garcia, çekişmeli geçen üçüncü ve son seti 7-5 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Caroline Garcia, son 16 turunda Çek tenisçi Tereza Martincova ile karşılaşacak.

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