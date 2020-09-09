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09.09.2020 - 12:55 | | AA

Çağla ve Pemra korta çıkıyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da son 32 turu maçları, bugün teklerde sekiz, çiftlerde ise dört karşılaşmayla devam ediyor.

Çağla ve Pemra korta çıkıyor
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Şampiyon sporcumuz Çağla Büyükakçay, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia karşısında korta çıkacak. Saat 19.00'da başlaması beklenen bu mücadele TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin Merkez Kort'unda oynanacak.

2016 yılında, hem kendi kariyerinin hem de Türkiye tenis tarihinin tek WTA şampiyonluğunu kazanan milli sporcumuz Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasında 60'ıncı sıraya kadar yükselmişti. Çağla'nın rakibi dünya 50 numarası Caroline Garcia ise kariyerinde daha önce yedi kez WTA seviyesinde zafer kazanmayı başardı. Çağla ile Caroline, daha önce 2016 senesinde Wimbledon'da ilk tur maçında karşılaşmıştı ve maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle Caroline Garcia kazanmıştı.

PEMRA ÖZGEN DE KORTA ÇIKIYOR

Bir diğer milli sporcumuz Pemra Özgen ise Çağla Büyükakçay'ın Caroline Garcia ile oynayacağı maçın hemen ardından Rus sporcu Margarita Gasparyan ile karşılaşacak. Gasparyan, dünya sıralamasında 117'nci sırada yer alıyor.

Saat 19.00'da başlaması beklenen Büyükakçay-Garcia maçı D Smart 82'nci Kanal'dan canlı yayınlanacak, bitiminde ise tekrarı Sports Tv ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Özgen-Gasparyan maçı da Büyükakçay-Garcia maçının hemen ardından D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Bu maçın tekrarı yine Sports Tv ekranlarında olacak.

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Çağla ve Pemra korta çıkıyor

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