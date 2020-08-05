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Haberler1.Lig Haberleri Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti
05.08.2020 - 09:51 | | AA

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti
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Çağlar Şahin Akbaba, sosyal medya hesabından, yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.

Şampiyonluk için geldiği Bursaspor'da elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten 25 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Bursaspor'u ne yazık ki hak ettiği yere çıkaramamanın üzüntüsünü yaşayarak vedalaşmak beni yaralasa da geçirmiş olduğum süre boyunca yaşayarak gördüklerim ve edindiğim tecrübe sonucunda gördüm ki Bursa şehri, futbol tarihi, taraftarı, şehrin ekonomisi itibarıyla hak ettiği yere geleceğinden en ufak bir kuşkumun olmaması üzüntümü hafifleten etkenlerden biri.

Güzel günler geçirdiğim, gururla formasını giyip kalesini koruduğum Bursaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum. Beni sevip saydığınız için, Bursa şehrini evim olarak hissettirdiğiniz için, bir sene boyunca bize destek olduğunuz için öncelikle Bursaspor taraftarına çok teşekkür ederim. Tekrar bu büyük forma altında görüşmek dileğiyle hakkınızı helal edin."

Bursaspor'da 33 maça çıkan Çağlar Şahin Akbaba'nın ismi, daha önce Beşiktaş ile anılmıştı.

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