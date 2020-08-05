Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti
05.08.2020 - 11:09 | | Gürkan DURAL / BURSA (DHA) -

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti

Bursaspor Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Şahin Akbaba, takıma veda ettiğini açıkladı.

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti
ABONE OL

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Çağlar Şahin Akbaba, “Şampiyonluk için geldiğim bu büyük camiaya elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım ama ne yazık ki hakettiği yere çıkaramamanın üzüntüsünü yaşayarak vedalaşmak beni yaralıyor. Buna rağmen Bursa şehrinin futbol tarihi, taraftarı, şehrin ekonomisi itibarıyla hak ettiği yere geleceğinden en ufak bir kuşkumun olmaması üzüntümü hafifleten etkenlerden biri. Güzel günler geçirdiğim, gururla formasını giyip kalesini koruduğum Bursaspor‘a bugün itibarıyla veda ediyorum. Beni sevip, saydığınız için, Bursa şehrini evim olarak hissettirdiğiniz için, bir sene boyunca bize destek olduğunuz için öncelikle Bursaspor taraftarına çok teşekkür ederim. Tekrar bu büyük forma altında görüşmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Iker Casillas futbola veda etti!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mavericksli Luka Doncic, NBA tarihine geçti
    Mavericksli Luka Doncic, NBA tarihine geçti
  2. Son dakika transfer haberleri | Hellas Verona, Mert Çetin transferini açıkladı
    Son dakika transfer haberleri | Hellas Verona, Mert Çetin transferini açıkladı
  3. Transfer haberleri | Medipol Başakşehir, Hasan Ali'den vazgeçti
    Transfer haberleri | Medipol Başakşehir, Hasan Ali'den vazgeçti
  4. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı
    Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı
  5. Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış
    Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray ile Capital Sports Media arasında iş birliği anlaşması

Galatasaray ile Capital Sports Media arasında iş birliği anlaşması

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Bülbüloğlu istifa etti

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Bülbüloğlu istifa etti

Manchester United - LASK Linz maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester United - LASK Linz maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti

Sıradaki Haber