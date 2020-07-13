Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba kalesinde devleÅŸti

Â

Bursaspor, Ekol GÃ¶z Menemenspor beraberliÄŸiyle yara alÄ±rken, kaleci Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba kurtarÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Kariyerinin en iyi maÃ§larÄ±ndan birini Ã§Ä±karan 25 yaÅŸÄ±ndaki eldiven, penaltÄ±ya da geÃ§it vermedi.

TFF 1inci Ligde Bursaspor, 33Ã¼ncÃ¼ hafta mÃ¼cadelesinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ekol GÃ¶z Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak, SÃ¼per Lig yolundaki iddiasÄ±nÄ± zora soktu.

Hataysporun ÅŸampiyonluÄŸunu ilan ettiÄŸi haftada ikinci olan ekibin, SÃ¼per Lige direkt yÃ¼kseleceÄŸi ligde puanÄ± 56 olan Bursa temsilcisi, aldÄ±ÄŸÄ± beraberlikle 5inci sÄ±raya geriledi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirsporun deplasmanlarda kazandÄ±ÄŸÄ± haftada, Akhisarspor da yine dÄ±ÅŸarÄ±da galip gelirken, Ã¶nÃ¼nde 3 ekip bulunan Bursasporun son haftadaki ikincilik ÅŸansÄ± mucizelere kaldÄ±. Ã–te yandan Bursa ekibi, aldÄ±ÄŸÄ± beraberlikle Play-Offa katÄ±lmayÄ± ise garantiledi.

Ã‡AÄžLAR DUVAR Ã–RDÃœ

Bursaspor'da kalesinde 2 gol gÃ¶rmesine karÅŸÄ±n, baÅŸarÄ±lÄ± file bekÃ§isi Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba ise kurtarÄ±ÅŸlarÄ±yla maÃ§a damga vurdu. Åžutlarda yÃ¼zde 82lik isabet oranÄ± yakalayan ve 17 ÅŸut kaydeden rakip karÅŸÄ±sÄ±nda, genÃ§ eldiven 14 kurtarÄ±ÅŸa imza attÄ±. Bu kurtarÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±, son yarÄ±m saatlik dilimde gelirken, aynÄ± zamanda Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba, 81inci dakikada Samed Ali KayanÄ±n da penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±na kurtarÄ±ÅŸÄ±yla geÃ§it vermedi. Bursaspor da, bu sezon kalesinde en fazla isabet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä± geride bÄ±raktÄ±.

SELEZNOV HEM ATTI, HEM KAÃ‡IRDI

Bursasporun en golcÃ¼ ismi santrfor Yevgen Seleznov ise, karÅŸÄ±laÅŸmada yeÅŸil beyazlÄ±larÄ±n penaltÄ±dan gollerini kaydetmesine raÄŸmen, kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarla tepki Ã§ekti. 4 maÃ§lÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan mÃ¼cadeleye ilk 11de baÅŸlayan UkraynalÄ± santrfor, ilk yarÄ±da attÄ±ÄŸÄ± gollerle takÄ±mÄ±nÄ±n soyunma odasÄ±na 2-1 Ã¶nde girmesini saÄŸladÄ±. Ancak, 60 ile 70inci dakikalar arasÄ±nda 3 gol pozisyonu yakalayan deneyimli oyuncu, bu fÄ±rsattan yararlanamadÄ±. Ligdeki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 10a Ã§Ä±karan Seleznovun, 2 de asisti bulunuyor.

GALÄ°BÄ°YET SERÄ°SÄ° SONA ERDÄ°

Bursasporda, Ekol GÃ¶z Menemenspor beraberliÄŸi ile birlikte galibiyet serisi de sona erdi. YeÅŸil beyazlÄ±lar, Ä°rfan Buzun takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na gelmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 3 maÃ§Ä± da kazanÄ±rken; Adanaspor, Giresunspor ve AltÄ±norduyu 1-0lÄ±k skorlarla maÄŸlup etmiÅŸti. Ekol GÃ¶z Menemenspor maÃ§Ä± beraberliÄŸinin ardÄ±ndan Ä°rfan Buz da ilk puan kaybÄ±nÄ± yaÅŸarken, bu sezon iki kez 3 maÃ§lÄ±k galibiyet serisi yakalayan Bursaspor, bir kez daha Ã¼st Ã¼ste 4Ã¼ncÃ¼ galibiyetini elde edemedi.

Â