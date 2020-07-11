Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Çağlar Söyüncü: "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"
11.07.2020 - 23:33 | | Futbol Arena

Çağlar Söyüncü: "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kariyeriyle ilgili konuştu.

Türkiye'de Altınordu forması giydiği dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldığını söyleyen Çağlar Söyüncü, Talksport'a konuştu ve neden Freiburg'u seçtiğini belirtti.

"Futbola santrfor başladım"
Futbola santrfor başladım. Daha sonra orta sahaya geçtim. Hem forvet, hem de orta sahada oynarken mutluydum. Sonra bir sakatlık geçirdim ve savunma mevkine alındım. Savunmada forma giydikten sonra başka bir mevkiye geçeceğimi sanmıyorum. Mutlu olmanız önemli.

"Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"
Altınordu'da oynarken Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım. Sonra Freiburg araya girdi. Çok mütevazi takımlardı fakat genç oyunculara önem veriyorlardı. Ben de bu yüzden onları seçtim.

Çağlar Söyüncü: Beşiktaş ve Galatasaraydan teklif aldım

Çağlar Söyüncü: Beşiktaş ve Galatasaraydan teklif aldım

 

    Metincan Cici’ye Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çağlar Söyüncü: "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"
      Çağlar Söyüncü: "Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım"
    2. Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
      Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
    3. Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor: 2-0
      Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor: 2-0
    4. Lazio, Serie A'da üst üste 3. kez yenildi
      Lazio, Serie A'da üst üste 3. kez yenildi
    5. Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlığı!
      Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlığı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlığı!

    Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlığı!

    Son dakika | Alper Potuk'tan tepki! "Haddini aştı"

    Son dakika | Alper Potuk'tan tepki! "Haddini aştı"

    Chelsea, Sheffield United'a dağıldı!

    Chelsea, Sheffield United'a dağıldı!

    Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması!

    Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması!

    Sıradaki Haber