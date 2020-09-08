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08.09.2020 - 22:06 | | İSTANBUL (DHA) -

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödülleri 2020'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi.

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi
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2020 PFA Ödülleri, sahiplerini buldu. İngiltere'de yılın en iyilerinin seçildiği PFA Ödülleri'nde Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçilmeyi başardı.

Leicester City formasıyla bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla futbol kamuoyunun ilgisini toplamıştı.

İngiltere Premier Lig'de yılın ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Nick Pope - Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Çağlar Söyüncü, Andrew Robertson, David Silva, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, Jamie Vardy, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mane.

Öte yandan Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülüne ise Manchester City'nin Belçikalı yıldız orta sahası Kevin De Bruyne layık görüldü.

Çağlar Söyüncü, Premier Ligde yılın ilk 11ine seçildi

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