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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm
19.10.2020 - 16:15 | | İSTANBUL (AA)

Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm
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Çağlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi. 

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti.

Çağlar, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

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Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm

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