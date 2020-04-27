Çağlar'dan İzmir, transfer ve milli takım sözleri

Leicester City kulübünün resmi sitesi özel fotoğraflarla Çağlar Söyüncü röportajı gerçekleştirdi. Röportaj, Leicester kentinde otantik bir Türk restoranında yapıldı. Söyleşide, Altınordu'dan Freiburg'a transfer olmasının öncesinde isminin Galatasaray ve Beşiktaş ile de anıldığı hatırlatması yapıldı.

Çağlar o dönemle ilgili olarak "Türkiye'de kalmak daha kolay olurdu elbette, 19-20 yaşında karar vermek kolay değildi. Türkiye 2. liginden Bundesliga'ya giden ilk oyuncu olacaktım, karşı konulması zor bir şeydi" dedi.

'İzmir insanı, Türkiye'nin diğer yerlerinden farklı'

Memleketini öven 23 yaşındaki futbolcu, "İzmir çok modern bir şehir. İzmir insanı, onların mentalitesi, Türkiye'nin diğer yerlerinden farklıdır. İzmir çok güzel ve insanı dost canlısıdır. Yaşamak için çok iyi, harika bir yer, Türkiye'deki en iyi yerlerden biri. Menemen'de doğdum ve 10 yaşıma kadar orada yaşadım. Uzun süredir Menemen'e gitmedim. Ailem İzmir'in başka bir bölgesinde oturuyor. Annem seyahat etmiyor ama babam bazı maçlarımı izlemeye İngiltere'ye geldi" dedi.

'Premier Lig'de büyük baskı ve sorumluluk var'

İngiltere'de oynamakla ilgili Çağlar şunları söyledi: "Premier Lig'de oynayan bir oyuncu olarak üzerinizde çok büyük sorumluluk ve baskı oluyor. Hangi görev verilirse verilsin elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, hakkımda yapılan yorumları dinleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle hocam ve takım arkadaşlarımın bu konudaki beslemelerine çok önem veriyorum. Yapmaya çalıştığım şey futboluma odaklanmak. Onların da yardımıyla baskının üstesinden geliyorum".

'İlk 11 oyuncusu oldum, eskisinden çok çalışıyorum'

Teknik direktör Brendan Rodgers yönetiminde Leicester City'nin değişilmez oyuncusu olan Çağlar, "Premier Lig'de oynayan bir oyuncu olarak üzerinizde çok büyük sorumluluk ve baskı oluyor. Sürekli bir ilk 11 oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi oldum ama bu sefer daha çok çalışıyorum çünkü sürekli sahaya çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

'Milli takımda oynamak tarif edilmez bir duygu'

Milli takımın da değişilmez isimlerinden olan genç savunma oyuncusu bu konuda şöyler konuştu: "Türkiye Milli Takımı'nda oynuyor olmak inanılmaz bir şey, bunu tarif edemem. Aslında her futbolcu için ülkesinin milli takımında forma giymek özel bir andır. Yani bu duygu kelimelerle anlatması kolay olmayan bir duygu. 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonaları'nı hiç unutmam. O dönem oynayan futbolcular rol modelimdi. Onlar gibi olmak ve ülkeye mutluluk yaşatmak istiyorsun."