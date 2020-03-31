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31.03.2020 - 11:24 | | Ä°STANBUL (AA) -

Caiçara'dan 1000 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in BrezilyalÄ± futbolcusu Junior CaiÃ§ara, 1000 ailenin gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Caiçara'dan 1000 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±

CaiÃ§ara, eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± GÃ¶ztepeli Marcio Mossoro'nun yardÄ±m davetini kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, sosyal medya hesaplarÄ±nda, "DayanÄ±ÅŸma teklifini kabul ediyorum Mossoro kardeÅŸim. Ben ve ailem de bu zamana kadar TÃ¼rk halkÄ± tarafÄ±ndan Ã§ok iyi bir ÅŸekilde aÄŸÄ±rlandÄ±k. Åžimdi sÄ±ra bana geldi. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rÄ±m." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

CaiÃ§ara, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, KÄ±zÄ±lay'a yapacaÄŸÄ± bu yardÄ±ma katÄ±lmasÄ± iÃ§in takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Robinho ve Carlos Ponck ile Demir Grup Sivasspor'da forma giyen vatandaÅŸÄ± Fernando'ya da davette bulundu.

CaiÃ§aradan 1000 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ±

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