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21.10.2018 - 17:05 | | RİZE (İHA)

Çalımbay 1 puandan memnun

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, berabere biten Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Çalımbay 1 puandan memnun
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize karşısına 3 puan için çıktıklarını fakat 1 puanla yetindiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 1-1’lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay “Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Çok pozisyonlarda yakaladık ama son paslarda dikkat edemedik. Çok güzel bir maç oldu. Son andaki olaylar olmasa hakikatten çok güzeldi. Benim düşüncem içeride ve dışarıda galibiyetle oynamak, başka bir düşüncem yok. Deplasmanda alınmış 1 puan iyi bir puan. 3 puan için çıkmıştık ama 1 puanla yetindik ama takımın oyunundan memnunum” ifadelerini kullandı.

Uğur Demirok’un saha içerisindeki taraftara yönelik tepkisinin doğru olmadığını dile getiren Çalımbay, “Futbolcunun tepki vermesi doğru değil. Taraftar sonuçta bağırır ama futbolcu tepki göstermemeli. Uğur ile konuştuğumuzda hak etmediğim bir şekilde bağırıldı bende tepki gösterdim” dedi.

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