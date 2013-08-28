Çalımbay: Forvet sıkıntısı yaşıyoruz

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor ile oynadıkları maçta her iki takım taraftarının çok iyi olduğunu ve dostane bir maç oynandığını belirterek, Volkan Şen'in olayı dışında üzücü hiçbir olay yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Trabzonspor karşılaşmasına adeta 1-0 yenik başladıklarını ifade eden Çalımbay, "Karadeniz derbisine iyi başlayamadık ve ikinci dakikada yediğimiz gol oyun planımızı bozdu. Beraberliği yakaladık ama ikinci yarının hemen başında yediğimiz gol yine işlerimizi zorlaştırdı. Maç içinde hatalarımız olmasına rağmen iyi işler yaptık. Bizden farkları, lig tecrübesi ve uluslararası tecrübeli oyuncuları var. Tecrübe galip geldi" dedi.

Çalımbay, hafta sonu Kayseri Erciyesspor karşısında işlerinin kolay olmayacağına dikkati çekerek, "Kayseri Erciyesspor iyi bir kadroya sahip. Lig tecrübesi olan kaliteli oyuncuları var. Kadroları güçlü. Zor maç olacak. Ligde kolay maç yok. İç saha maçlarını iyi bitirmemiz lazım. Bitireceğimize de inanıyorum çünkü bizim en büyük desteğimiz taraftar olacak. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kadro olarak lige hazır olamadıklarını, takımın geç kurulması nedeniyle diğer takımlara göre daha geriden gittiklerini anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Sakat arkadaşlarımız var. Kweuke cezalı ve cezası daha dolmadı. Tam hazır olmayan arkadaşlarımız var. Kayseri Erciyesspor maçının ardından lige verilecek ara işimize yarayacak. Bütün oyuncuların hazır hale gelmesi için ara çok önemli. Aranın ardından bambaşka bir Çaykur Rizespor olacak."

Çalımbay, transfer için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'dan Yekta Kurtuluş olur veya başkası olur. Bizim transfere ihtiyacımız var. Ayrıca yerli forvet arıyoruz. Bunları alabilmek için çalışıyoruz. Türkiye'de alabileceğimiz yerli oyuncu yok. Bunun arayışını sürdürüyoruz. Yabancı kısıtlaması olduğu için forvet sıkıntısı yaşıyoruz. Depetris'ten tam yararlanamıyoruz. Uche, 6 ay sonra futbola döndüğü için daha hazır değil. Yerli forvet açısından zayıf kalıyoruz. Aramızdan ayrılacaklar da olacak. Takımımız transferler sonrası 26 kişi olacak."

Başbakan Erdoğan'ın, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyareti

Rıza Çalımbay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübe gerçekleştirdiği ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Başbakanımız ziyaretinde takımı ve oyuncuları sordu. İyi başladığımızı, geçmişte deplasmanda kazanıp içeride kazanamadığımızı, artık içeride de kazanmaya başladığımızı söyledi. Ali Adnan ile bir süre Arapça sohbet etti. İyi gittiğimizi vurgulayarak, başarılı olmamızı istedi" dedi.

Çalımbay, bir gazetecinin, 'transfer için Başbakan Erdoğan'dan yardım istediniz mi' sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Kulüplerde transferler yöneticiler tarafından yapılır. Başbakanımızın işi başından aşmış. Bize vakit ayırmasından fazlasıyla memnun olduk. Oyuncu transferi başbakandan değil, yönetimlerden istenir. Bizim de yönetimden talebimiz var. Birkaç oyuncu daha aramıza katılacak."