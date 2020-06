Çalımbay: Kazanmaya ihtiyacımız var

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en son 2006-2007 sezonunda Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğü döneminde yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, bu başarısını tekrarlamak istiyor.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yeni çıkamlarından dolayı alışma dönemi geçirdiklerini, ligdeki hedefinin ilk 10 içerisinde olmak olduğunu belirtti. Önlerinde çok kritik bir Fenerbahçe maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi: "Bu maç bizim açımızdan mutlaka kazanılması gereken bir maç. Bütün planlarımız kazanmak üzerine olacak. Çaykur Rizespor olarak Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetimizi 2006-2007 sezonunda yine benim teknik direktörlüğüm döneminde almıştık. Bundan önce Çaykur Rizespor'un başındayken oynadığımız ve kazandığımız maçta bu kadar önemliydi. Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı yine kazanmaya çok ihtiyacımız var. Kazandığımız maçta oyunun başından sonuna kadar üstün oynamıştık. Bu maçta da oyunun başından sonuna kadar iyi mücadele etmek zorundayız."

Kendisini en fazla tam kadro çalışmalarının sevindirdiğini vurgulayan Çalımbay, "Sakat arkadaşlarımızın büyük bölümü iyileşti. Fenerbahçe karşısında ilk 11, ilk 18 her şey değişik olacak. Bu maça başka bir havayla çıkacağız. İşimizin nedenli zor olduğunu biliyoruz. Biz taraftarımızın da desteği ile iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Fenerbahçe'nin kupadan elenmesi nedeniyle tek hedeflerinin lig kaldığını vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti: "Futbolda bu tür süprizler var. Bu nedenle sporcuların her zaman ciddiyeti elden bırakmaması gerekiyor. Fethiyespor kaşrısında aldıkları mağlubiyet işin ciddiyetini daha da artırdı ama Fenerbahçe zaten en zengin kadroya sahip. Yedeğinin yedeği bile Süper Ligde oynayacak kalitede. Her maçta Kuyt, Webo, Emenike, Sow, Alper farklı biri ortaya çıkıyor. Kime önlem alacağımızdan çok bizim yapacağımız işler önemli. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız."

Yeşil-mavili ekibi 2006-2007 sezonunda 2-1'lik galibiyete taşıyan goller Zafer Biryol ve Ferdi Elmas'tan gelirken Fenerbahçe'nin tek golü Semih Şentürk'ten gelmişti. Öte yandan, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdüren Karadeniz ekibinde, kadro dışı bırakılan Hurşut Meriç dışında eksik futbolcu bulunmuyor.