Çalımbay kızını evlendirdi

Antalya Lara Delphin Imperial Otel'deki düğüne, Çalımbay'ın arkadaşları, kulüp başkanları ve ve futbolcular katıldı.

Rıza- Leyla Çalımbay çiftinin kızı Ayça, kendisi gibi mimar olan Çağrı Sağlam ile hayatını birleştirdi. 2 yıl önce üniversitede tanışan çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın kıydı. Başkan Akaydın nikah töreninden sonra evlilik cüzdanını geline verdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay nikah töreninin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Tabii ki anne ve babanın çocuklarının mürvetini görmesi anlamında mutlu olduğum günlerden biri. Kızımız gelin gittiği için üzgünüz, ama orada mutlu olacağına inanıyorum ve öyle de olacak zaten. Sevinçliyiz. Gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz."