Çalımbay ‘rotasyon’ yapmadı!

Türk futbolunun 2020-21 sezonunda en önemli gündemi UEFA sıralaması ve ülke puanı... Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Avrupa Ligi’nde Sivasspor ile temsil edilen Türkiye, 90’ların başındaki durgun dönemi tekrar yaşıyor.

Başakşehir’in tarihi Manchester United zaferiyle üzerimizdeki durgunluğu attık. Sivasspor’un Karabağ galibiyeti de hepimizi rahatlattı. Ancak bu yetmez.. An itibariyle puanımız toplam ortalamada 29.7’ye geldi. Başakşehir ve Sivasspor’un gruplarında 3 maçı daha kaldı. Sivasspor’un Karabağ’a karşı bir sonraki maçta alacağı bir galibiyet daha tur şansını canlı tutacaktır. Fakat Başakşehir ve Sivasspor’a böylesi bir baskı kurmak doğru değil zira ülke puanını bu hale getirenler onlar değil.Şu anda yaşadığımız düşüş ne Rıza Çalımbay’ın yüzünden ne de Okan Buruk’un... Rıza Çalımbay’ın maç öncesi verdiği röportajda ısrarla ‘Rotasyon yorumları doğru değil, çok sakat oyuncu var’ diye kendini anlatmak istemesinin sebebi de aslında bu kurulan baskı... Zaten 58’de de Gradel ve Kayode’yi hem de Galatasaray maçı öncesi sakatlıklarına rağmen oyuna sürmesi bunun göstergesiydi. Üstüne Kayode’nin maçı bitiren golü de o yorumlara en güzel cevaptı.Tam tersi Rıza Çalımbay’ın 2002-03 sezonunda mütevazı Denizlispor ile UEFA Kupası’nda son 16 takım arasına kalıp, Mourinho’lu Porto’ya ve Fransa şampiyonu Lyon’a kafa tuttuğu günler hala hafızalarda. Bu sezon Sivasspor’un Villarreal ve M.Tel Aviv maçlarındaki isteği ve iyi niyeti de... Okan Buruk’un geçen sezon Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kadar götürdüğü Başakşehir, bu sezon Leipzig ve PSG’ye karşı ortaya koyduğu güzel futbolu Manchester United zaferiyle taçlandırdı.Bu sezon 5 takımla katıldığımız Avrupa’da şu ana kadar 12 maçta 4 kez kazandık, 3 takımımız havlu attı.

Bu 4 galibiyetin 2’sinde grup aşamasında Başakşehir ve Sivasspor imzası var.. Maçın detaylı analizine gelirsek Karabağ zaten kadro kalitesi olarak daha düşük seviyede.. Ayrıca Azerbaycan’ın şu anki haklı savaşında şehrinden uzakta maçlara çıkmak zorunda bir takım.. Sivasspor’a gelince, geçen sezonki Mert Hakanlı, Emre Kılınçlı ve Fernandolu takımı gözler arıyor. Kayode ve Gradel’le başlayamayınca da ister istemez duran top dışında pozisyon bulamayan bir takıma dönüşüyorlar. 75’te Karabağ’ın yüzde 62’ye yüzde 38’le topa sahip olma oranıyla oynaması bu duruma örnek aslında.. 26 Kasım’daki maçta eksikler dönünce bu görüntünün tam tersi Sivasspor tarafından kurulacaktır, 2. golde oyuna sonradan giren Yasin ve Kayode ikilisinin etkisine bakarak bunu söyleyebiliriz.