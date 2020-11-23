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23.11.2020 - 22:15 |

Campanharo: "Galatasaray'a karşı 10 kişiyle 1 puan almak..."

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayerispor'da Campanharo ve Aziz Behich açıklamalarda bulundu.

Campanharo: "Galatasaray'a karşı 10 kişiyle 1 puan almak..."
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Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayerispor'da Campanharo ve Aziz Behich açıklamalarda bulundu.

Takımına puanı getiren golü atan Campanharo, "Çok mutluyum öncelikle. 1 puan aldık. Süper Lig'deki ilk golümdü. Ayrı bir mutluluktu. Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi 1 puan almak başarıdır. İlk yarı Galatasaray'a çok alan verdik. İkinci yarı savaştık ve altın değerinde 1 puan aldık." dedi.

Aziz Behich ise "Buraya geldiğimizde zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Çok pozisyon verdik. Lung bizi oyunun içinde tuttu. İkinci yarı daha iyi başladık. Hızlı çıkmak istiyorduk, denedik, zor oldu. 10 kişi kalınca daha da zor oldu. Takım arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. 10 kişi kalmak, 1-1'i yakalamak çok zor burada. Zor haftalar geçirdik. 1 puan bizim için bir başlangıç olur inşallah. Gelecek hafta 3 puan alırız inşallah." ifadelerini kullandı.

Campanharo: Galatasaraya karşı 10 kişiyle 1 puan almak...

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