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11.09.2013 - 11:20 | | KONYA (AA)

Campos: Elazığ'a 3 puan için gideceğiz

Torku Konyasporlu futbolcu Djalma Campos iddialı konuştu.

Campos: Elazığ'a 3 puan için gideceğiz
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Torku Konyasporlu futbolcu Djalma Campos, "Elazığ'a 3 puan için kararlı bir şekilde gitmemiz lazım. Takım oyununu başarırsak bir yerlere gelebiliriz" dedi.

Campos, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, oynamak için hazır olduğunu, kadroda yer bularak performansını en üst seviyeye çıkaracağını söyledi. Torku Konyaspor'da güzel bir ortam bulduğunu ifade eden Campos, futbolcular için bütün olanakların sağlandığını, ortamın başarılı olmak için yeterli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu, bütün rakipleri maksimum seviyede ciddiye alarak maçlara hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Campos, "Sanica Boru Elazığspor maçı da zorlu geçecek. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız. Elazığ'a 3 puan için kararlı bir şekilde gitmemiz lazım. Takım oyununu başarırsak bir yerlere gelebiliriz" diye konuştu.

Campos, gazetecilerin "Kasımpaşa'da gol ve asistlerinle ön plana çıktın. Burada gol ve asist hedefin var mı?" sorusunu, "Bireysel performans tabii ki önemli. Gol ve asistler de olacaktır, ancak takıma faydalı olduğum sürece bunların önemi yok" şeklinde cevapladı.

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