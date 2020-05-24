Caner Erkin: "De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı"

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Inter'den ayrılış sürecinde Frank De Boer ile yaşadıklarını İtalyan basınına anlattı.

"Inter'e transferimin kariyerim için büyük bir adım olacağını, düzeli oynayıp kupalar kazanabileceğimi ve taraftarların sevgisini kazanabileceğimi düşündüm. Mancini gittiğinde bile Inter'den ayrılmak istemedim ancak Frank de Boer'ın bana karşı tutumu çok kötüydü."

"De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı"

"De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı. Kariyerimi değiştirmeme sebep oldu. Bana neden böyle davrandığını hiç anlamadım. Beni antrenmanlara bile almadı. Herkes De Boer'un nasıl bir kişi olduğunu biliyordu. Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum."

"Inter tarihinin en kötü teknik direktörü"

"De Boer'ın Inter tarihinin en kötü teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Tüm hayallerimin, yalnızca 2.5 ay orada kalabilen bir adam tarafından parçalanması çok korkunçtu."