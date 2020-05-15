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HaberlerBeşiktaş Haberleri Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaştı! 'Sağlığın şakası olmaz!'
15.05.2020 - 15:23 |

Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaştı! 'Sağlığın şakası olmaz!'

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin, sosya medya hesabından paylaştığı videoyla corona virüs kaptığı iddiasını yalanladı.

Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaştı! 'Sağlığın şakası olmaz!'
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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'yle birlikte 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonra çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddialardan biri de Caner Erkin'in korona virüs testinin pozitif çıktığıydı. Fakat yıldız oyuncu bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla yalanladı.

Test sonucunun görüntüsünü paylaşan Caner'in COVID-19 bulgusu negatif olduğu gözükürken, yıldız oyuncu bu iddialara 'Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!' diyerek tepki gösterdi. 

İŞTE O PAYLAŞIM;

Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaştı Sağlığın şakası olmaz

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