Caner Erkin: "Penaltıyı vallahi kaçırdım, kötü vurdum"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz her türlü şampiyonluk. Hiçbir şekilde puan kaybetmemiz lazım. Çok ciddiye almamız lazım her maçı. İlk maçtan buna başlamamız lazım. Çok güzel bir galibiyet oldu."

"Ben penaltı kaçırdım ama olsun, telafisi oldu. Vallahi kaçırdım, kötü vurdum. Onun için sıkıntı yok. Sonra zaten galibiyet önemli olan. Asist, gol önemli değil."