Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Avcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

"Trabzonspor tarihinde güzel yerde anılmak istiyorum. 'Trabzon'a gelirken çok sert bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum. Bunu unutmayın. Sistemi elimizdeki mevcut oyuncu profili belirleyecek. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. Arzulu, duygulu, kaybetmeyi sevmeyen, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı taraftarlara izleteceğiz diye düşünüyorum. Trabzon'a gelmeme vesilen sayın başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan'a, Mehmet Yiğit Alp'e ve tabii ki yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Arzulu, duygulu, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı izleteceğiz. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer opsiyonlara geçeceğiz. Trabzonspor yarışmak zorundadır. Kazanma alışkanlığını yakaladığımızda daha pragmatik, geçişleri yapan bir takım olacağız. Mevcuttan maksimal nasıl verim alıyorsun, önce bu. Sonucu aldıktan sonra oyunda zaman zaman değişiklikler yapacağız. Futbolun iyileştirme gücü var. Futbol topu bir çekim alanıdır. Orada yakınlaşma ve uzaklaşmayı futbolcu düşünmüyor. Covid sürecini kestirmek mümkün değil. Biz tedbirleri alıp dimdik ayakta durmak zorundayız. Burası Trabzon. 61 numaralı oyuncular her yerde oynuyor. Alt yapıdan 5 oyuncuyu kadroya aldım. U19 takımı da bizimle antrenmanlar yapacak. Bu back up'u da hazır tutmamız lazım. Burası Trabzonspor. Duygusu, coşkusunun yanına aklı sokmaya çalışacağız. Bu desteği uzun süre için değil ama takım adına da bekliyorum. Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor. Geçen sene maçta öne geçip 30-32 puan kaybeden bir takım var. Takım savunması ile ilgili çalışmaları net bir şekilde yaptık. Oyuncu grubunun büyük bir kısmı doğru yanıt verdi. Klopp ilk senelerinde kaçıncı bitirdi? Alex Ferguson 6 sene başarı sağlayamadı ama sonunda dünya markası oldu. Bu kadar süre istemiyorum. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzdeki sene hedefleri açıklayacağım. Başarı için destek bekliyorum. Trabzonspor taraftarının gücünü biliyorum. Özellikle Trabzonspor taraftarı bu işin içinde olduğunda nasıl ivme kazandırdıklarını biliyorum. Sabırlı olsunlar. Destekleri ve duyguları için teşekkür ediyorum. Karadeniz insanı sabırsız. Ben de sabırsızım. Türk futbolu bana çok şey verdi. Ben de Türk futboluna bir şeyler vermeye çalışıyorum. Buna kavga mı, mücadele mi, savaşmak mı diyorlarsa, o şekilde ifade etsinler. Trabzonspor'dan gelen teklif her teknik adamı heyecanlandırır. Özkan Hoca da bana teklif yapmıştı. Ondan önce de teklif gelmişti. Bu üçüncü oluyor. Trabzonspor'un teklifi her teknik adamı heyecanlandırır, keyif verir. O zaman şartlar oluşmadı. Kısmet bugüneymiş. Trabzonspor hep iyi teknik adamlara teklif yapmıştır. Şimdi bana gelmiştir. İlk teklif geldiğinden bu yana buranın büyüklüğünü hissediyorsun. Umarım bunun karşılığını vereceğiz. Takımın fiziksel durumu için bundan önce çalışan Ünal Hoca'ya, Hüseyin Hoca'ya ve Edie Hoca'ya teşekkür ediyorum. Enkaz devralmadık. Yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Sıra bizde. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür beklentim olan oyuncular. Belki de ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım. Bir teknik adamın hakemler üzerinde konuşmasını doğru bulmuyorum. Çünkü bu sefer oyuncular, mağlubiyetlerine bahane buluyorlar. Ben bunu istemiyorum. Kaybetmenin ve kazanmanın başka nedenleri de var."

