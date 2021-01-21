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21.01.2021 - 17:11 |

CANLI | Ankaragücü - Kasımpaşa

Süper Lig'in 20. haftasında Kaısmpaşa deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. 3 maçtır kaybeden ve 15 puanla 20. sırada yer alan Ankaragücü, son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran, 22 puanla 16. basamakta bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Ankaragücü - Kasımpaşa
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Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ankaragücü, Kasımpaşa’yı yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Kasımpaşa ise çıkış arıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

 Ankaragücü - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Ankaragücü: Korcan, Sarlija, Atakan, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Badji

Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin

CANLI | Ankaragücü - Kasımpaşa

CANLI | Ankaragücü - Kasımpaşa

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