21.01.2021 - 17:11 |
CANLI | Ankaragücü - Kasımpaşa
Süper Lig'in 20. haftasında Kaısmpaşa deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. 3 maçtır kaybeden ve 15 puanla 20. sırada yer alan Ankaragücü, son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran, 22 puanla 16. basamakta bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ankaragücü, Kasımpaşa’yı yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Kasımpaşa ise çıkış arıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Ankaragücü - Kasımpaşa ilk 11'ler:
Ankaragücü: Korcan, Sarlija, Atakan, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Badji
Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin