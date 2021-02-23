23.02.2021 - 22:42 |
CANLI ANLATIM | Lazio - Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lazio son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'i konuk ediyor.
Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı İsrailli Orel Grinfeld yönetiyor.
İLK 11'LER:
LAZIO: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile
BAYERN MÜNİH: Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman, Lewandowski