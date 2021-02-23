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23.02.2021 - 22:42 |

CANLI ANLATIM | Lazio - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM | Lazio - Bayern Münih
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lazio son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'i konuk ediyor.    

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı İsrailli Orel Grinfeld yönetiyor.

İLK 11'LER:

LAZIO: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile

BAYERN MÜNİH: Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman, Lewandowski

CANLI ANLATIM | Lazio - Bayern Münih

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