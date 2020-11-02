02.11.2020 - 19:10 |
CANLI | Atakaş Hatayspor - Sivasspor
Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde Atakaş Hatayspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde 7 puana sahip iki takım da mutlak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde pandemi nedeniyle Hatayspor 4, Sivasspor ise 5 maça çıkabildi. Ligde iki takımın da 7 puanı bulunuyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı. Maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.
HATAYSPOR-SİVASSPOR İLK 11'LER
Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf
Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode