Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic!

Avustralya Açık, Tek Erkekler finalinde Novak Djokovic, Medvedev karşısına çıktı.

İlk seti 7-5'lik skorla Novak Djokovic kazandı. İkinci seti ise 6-2 kazandı ve 2-0 öne geçti.

Djokovic karşısında setlerde 2-0, 3.sette de 3-0 geri düşen Medvedev sinirlendi ve hırsını raketinden çıkardı.

Üçüncü seti de 6-2 kazanan Djokovic, Avustralya Açık'ta şampiyonluğunu ilan etti. Djokovic, 9. kez Avustralya Açık'ta şampiyon oldu.

Rus tenisçi Medvedev, maç öncesi baskının Novak Djokovic’in üstünde olduğunu belirtmişti. Medvedev açıklamasında "Çok fazla baskı altında hissetmediğim için mutluyum. "Djokovic daha önce burada oynadığı sekiz finalde hiç kaybetmedi. Toplam Grand Slam sayısında Roger Federer ve Rafael Nadal’a ulaşmak için baskıyı hisseden taraf o. Ben sadece korta çıkıp en iyi oyunumu sergilemeyi umuyorum." şeklinde konuşmuştu.