CANLI | Denizlispor - Ankaragücü

Süper Lig'de Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Yalçın Koşukavak'ın takımın başına getirilmesinin ardından ligde iki maçını da kazanan ev sahibi Denizlispor'da tek hedef galibiyet. Konuk MKE Ankaragücü ise son 5 maçından 2 galibiyet çıkarmayı başardı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Özgğr Yankaya görev yapacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaklar ve Candaş Elbil yapacak...

beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın CANLI ANLATIMINI SKORER'DEN takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Özer, Tiago, Fabiano, Mustafa, Bergdich; Bakalorz, Murawski, Fede Varela; Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto; Voca, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi

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