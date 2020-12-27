Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri CANLI | Denizlispor - Ankaragücü
27.12.2020 - 15:54 |

CANLI | Denizlispor - Ankaragücü

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

CANLI | Denizlispor - Ankaragücü
ABONE OL

Süper Lig'de Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Yalçın Koşukavak'ın takımın başına getirilmesinin ardından ligde iki maçını da kazanan ev sahibi Denizlispor'da tek hedef galibiyet. Konuk MKE Ankaragücü ise son 5 maçından 2 galibiyet çıkarmayı başardı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Özgğr Yankaya görev yapacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaklar ve Candaş Elbil yapacak...

beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın CANLI ANLATIMINI SKORER'DEN takip edebilirsiniz...

CANLI | Denizlispor - Ankaragücü

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Özer, Tiago, Fabiano, Mustafa, Bergdich; Bakalorz, Murawski, Fede Varela; Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto; Voca, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi

CANLI | Denizlispor - Ankaragücü

Türkiye Süper Lig'de Tarihe Geçen Seriler

?rel=0
Aksal Yavuz isyan etti | 'Kim getirdi bunları Trabzonspor'a?'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sumudica'dan galibiyet yorumu
    Sumudica'dan galibiyet yorumu
  2. İzmir'de golsüz beraberlik
    İzmir'de golsüz beraberlik
  3. Bursaspor-Galatasaray: 73-92
    Bursaspor-Galatasaray: 73-92
  4. Ali Koç’tan Samandıra’ya yakın takip
    Ali Koç’tan Samandıra’ya yakın takip
  5. Denizlispor'un konuğu Ankaragücü
    Denizlispor'un konuğu Ankaragücü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş: 73-96

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş: 73-96

Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet