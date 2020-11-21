CANLI | Denizlispor-Gaziantep FK
Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Süper Lig'de çıkış peşinde olan Yukatel Denizlispor, son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı.
İLK 11'LER:
DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopez, Leismann, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.
Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.