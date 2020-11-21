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21.11.2020 - 16:10 |

CANLI | Denizlispor-Gaziantep FK

Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

CANLI | Denizlispor-Gaziantep FK
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Süper Lig'de çıkış peşinde olan Yukatel Denizlispor, son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. 

CANLI | Denizlispor-Gaziantep FK

İLK 11'LER:

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopez, Leismann, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.

Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.

 

CANLI | Denizlispor-Gaziantep FK

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