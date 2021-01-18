CANLI | Fenerbahçe - Ankaragücü

Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Lider Beşiktaş ile aynı puanda olan Fenerbahçe Ankaragücü karşısında kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ankaragücü ise düşme hattında yer alan ekipler arasında yer alıyor. Zorlu İstanbul deplasmanından çıkarılacak puan ya da puanlar Ankaragücü'nü düşme hattının yukarısına çıkaracak. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi.