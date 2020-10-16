CANLI | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Almanya ekibi Bayern Münih’i ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşma saat 20.45’te başladı. İki takım arasında THY Avrupa Ligi’nde oynanan son 7 maçın 6’sını sarı-lacivertliler, birini ise Bayern kazandı.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH: 0-0

*İlk çeyrek oynanıyor

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 540 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 230'unu ise kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 338 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 139 mağlubiyet yaşadı.