15.01.2021 - 19:51 |
CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kendi evinde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Sarı Kanarya galibiyet serisine devam etmek istiyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.
THY Euroleague'de 11. sırada bulunan ve son 4 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Panathinaikos... Çıkışını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler bu maçı da alıp üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.
FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS: 48-34
*İlk yarı sona erdi
9 galibiyeti var
EuroLeague'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.