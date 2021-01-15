CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

THY Euroleague'de 11. sırada bulunan ve son 4 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Panathinaikos... Çıkışını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler bu maçı da alıp üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS: 48-34

*İlk yarı sona erdi

9 galibiyeti var

EuroLeague'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.