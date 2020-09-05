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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor
05.09.2020 - 16:32 |

CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor

The Land Of Legends Cup'ta finalinde Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Beşiktaş, turnuvayı 3. olarak olarak tamamladı.

CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor
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Match Pr tarafından organize edilen The Land Of Legend Cup finalinde Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Beşiktaş, The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.

CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor

 

 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır; Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin; Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo; Sinan Gümüş, Deniz Türüç, Thiam; Frey.

Sivasspor: Muammer - Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur - Cofie, Hakan Arslan - Ziya, Erdoğan, Gradel - Yatabare

CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor

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