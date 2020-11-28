28.11.2020 - 13:25 |
CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 10. haftasında günün ilk maçında son haftaların formda ekibi Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.
Süper Lig'in 10. haftasında 9 maçta topladığı 14 puanla 4. sırada yer alan Gaziantep FK evinde, 11 puanla 14. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor...
Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık...
İLK 11'LER:
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut