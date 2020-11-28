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HaberlerGaziantep Fk Haberleri CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
28.11.2020 - 13:25 |

CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 10. haftasında günün ilk maçında son haftaların formda ekibi Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.

CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'in 10. haftasında 9 maçta topladığı 14 puanla 4. sırada yer alan Gaziantep FK evinde, 11 puanla 14. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor...

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık... 

 CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

İLK 11'LER:

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut

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CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

 

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