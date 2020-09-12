CANLI | Göztepe - Denizlispor

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u kouk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İLK 11'LER...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoror, Halil, Tripic, Brown

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Göztepe'de 6 transfer

Geçen sezon sonunda Beto, Castro, Borges, Deniz Kadah, Jerome, Wilczek, Atakan Kesgin, Samed Ali Kaya, Gökay Eser, Wallace Reis ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, son olarak kaleci Göktuğ Bakırbaş’ı Ümraniyespor’a kiralamıştı. İzmir temsilcisi, Brown Ideye, Burak Süleyman, Kubilay Sönmez, Dzenan Burekovic ve kaleci İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna katarken Cherif Ndiaye’yi ise 1 yıllığına kiralamıştı

Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti