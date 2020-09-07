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07.09.2020 - 22:05 |

CANLI | Hollanda - İtalya

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, evinde İtalya'yı konuk ediyor.

CANLI | Hollanda - İtalya
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, evinde İtalya'yı konuk ediyor. Müsabaka Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da 21.45'te başladı.

CANLI | Hollanda - İtalya

 

 

ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya'yı 61. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya'nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti.

CANLI | Hollanda - İtalya

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