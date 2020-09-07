CANLI | Hollanda - İtalya

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, evinde İtalya'yı konuk ediyor. Müsabaka Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da 21.45'te başladı.





ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya'yı 61. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya'nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti.