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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Juventus - Barcelona
28.10.2020 - 23:02 |

CANLI | Juventus - Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı Juventus ile Barcelona arasında oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral bu karşılaşmada Juventus'ta ilk 11'de forma giyiyor.

CANLI | Juventus - Barcelona
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı Juventus ile Barcelona arasında oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral bu karşılaşmada Juventus'ta ilk 11'de forma giyiyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus evinde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Siyah Beyazlılar, ilk hafta evinde Ferencvaros karşısında 5-1 kazanan Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI | Juventus - Barcelona

11'LER

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata

Barcelona: Neto, Araujo, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, Pjanic, Pedri, de Jong, Messi, Dembele, Griezmann

CANLI | Juventus - Barcelona

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