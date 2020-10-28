28.10.2020 - 23:02 |
CANLI | Juventus - Barcelona
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı Juventus ile Barcelona arasında oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral bu karşılaşmada Juventus'ta ilk 11'de forma giyiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı Juventus ile Barcelona arasında oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral bu karşılaşmada Juventus'ta ilk 11'de forma giyiyor.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus evinde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Siyah Beyazlılar, ilk hafta evinde Ferencvaros karşısında 5-1 kazanan Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.
11'LER
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata
Barcelona: Neto, Araujo, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, Pjanic, Pedri, de Jong, Messi, Dembele, Griezmann
Juventus'un Barcelona'ya Attığı En İyi Goller