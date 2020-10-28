CANLI | Juventus - Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı Juventus ile Barcelona arasında oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral bu karşılaşmada Juventus'ta ilk 11'de forma giyiyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus evinde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Siyah Beyazlılar, ilk hafta evinde Ferencvaros karşısında 5-1 kazanan Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.

11'LER

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata

Barcelona: Neto, Araujo, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, Pjanic, Pedri, de Jong, Messi, Dembele, Griezmann

Juventus'un Barcelona'ya Attığı En İyi Goller