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HaberlerKasımpaşa Haberleri CANLI | Kasımpaşa - Göztepe
23.10.2020 - 19:45 |

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesindeKasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe
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Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe, daha sonraki 13 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

 CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Sadiku, Haddadi, Tarkan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Guilherme, Brown.

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa. Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe. Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde Aytaç Kara'nın doğrudan katkısı var. Son Süper Lig maçında fileleri iki kez havalandıran Göztepe orta sahası Guilherme, aynı sayıda golü daha önceki 30 karşılaşmada kaydetmişti.

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