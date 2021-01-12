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12.01.2021 - 17:55 |

CANLI | Sivasspor-Adana Demirspor

Sivasspor, kupa mesaisinde Adana Demirspor'u sahasında konuk ediyor.

CANLI | Sivasspor-Adana Demirspor
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başladı. Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışıyor.

ASpor ekranlarından canlı olarak ekranlara gelen karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden de anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Sivasspor-Adana Demirspor

İŞTE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode

ADANA DEMİRSPOR:  Vedat, Semih, Tayyip, Mehmet, Okan, Gökhan, Traore, Sinan, Yunus, Sedat, Lanzafame

 Konuk ekip Adana Demirspor ise 3. turda Alanya Kestel'i 3-1, 4. turda Afyonspor'u 4-1 ve son olarak 5. turda Trabzonspor'u normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan karşılaşmada penaltılarla 4-3 mağlup ederek bu tura yükseldi. Adana temsilcisi bir Süper Lig ekibini daha eleyerek kupada çeyrek finale kalmak istiyor.

CANLI | Sivasspor-Adana Demirspor

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