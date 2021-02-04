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04.02.2021 - 17:16 |

CANLI | Trabzonspor - Denizlispor

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde son sıradaki Denizlispor'u konuk ediyor. Trabzonspor son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Trabzonspor - Denizlispor
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Trabzonspor - Denizlispor maçından görüntüler
Trabzonspor - Denizlispor maçından görüntüler
Trabzonspor - Denizlispor maçından görüntüler
Trabzonspor - Denizlispor maçından görüntülerHaberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig'in 23. haftasında son 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Denizlispor'u konuk ediypr. Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Medical Park Stadı’nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

 

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Bekar, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Denizlispor: Cenk, Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

 

 

CANLI | Trabzonspor - Denizlispor

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan'ın yerine Kamil Ahmet'e, orta sahada Abdulkadir Parmak2ın yerine Baker'a ve Flavio'nun yerine Bakasetas'a görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan kadroda yer almadı.

YUNUS MALLI KADRODA, BAKASETAS 11DE

Trabzonspor'da ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayan Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Son oynanan Beşiktaş mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan bir başka yeni transfer Bakasetas ise Yukatel Denizlispor müsabakasına 11de başladı.

KAMİL AHMET LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11DE

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, ligde 13 maç aradan sonra ilk 11de forma şansı buldu. Son olarak Süper Ligin 8inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11de başlayan Kamil Ahmet, ligde 13 maç aradan sonra Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11de kendine yer buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Serkan Asanın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet'e görev verdi.

 

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