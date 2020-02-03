Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Florya’yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık artı orası kapıda tarla hesabı yapan kardeşlerimiz oldu ama öyle değil. Florya şu anda aldığımız değerin 5-6 katı değerinde. Ama bu alan bize yeterli değil. Şunun müjdesini vereyim geçtiğimiz yıl 5 farklı yaş grubunda şampiyonluk yaşadık. Bu vesile ile altyapı hocalarımızı yürekten kutluyorum.

Türk futbolundaki en büyük sorun altyapı yetersizliği. Avrupa’nın her ülkesinde altyapı tesisleri en üst düzeyde.

Florya’da devam edeceğiz ve ağırlıklı altyapı tesisleri olacak. Florya’yı alırken devletimizin gösterdiği anlayış için çok teşekkür ederiz. 120 +37 milyon TL karşılığında Florya’nın tapusunu aldık.

Devletin bize olan desteği legal sınırlar içinde. 100 yıl devlet desteğiyle varlık sahibi olacaksınız sonra da ‘Devlet destekliyor’ diye insanları eleştireceksiniz. Bu trajikomik bir durum.

'MÜJDEYİ VERİYORUM...'

"Biz, Kemerburgaz’da da 6 sahayı realize etmek zorundayız. Galatasaray’ın, Türk Telekom Stadyumu’na gelmesi 1 buçuk saat sürüyor ve bu durum futbolcuların konsantrasyonunu bozuyor. Kemerburgaz’dan bizim stat 5 dakika.

Bir müjde daha veriyorum. Ruhsatı iptal edilen madenin tahliyesine başladık. Galatasaray’ın Kemerburgaz’a yatırımı 150 milyon TL. Galatasaray camiasına sesleniyorum lütfen Kemerburgaz’da yapmayı planladığımız tesislere yardımcı olun."

'FENERBAHÇE CEZADAN KURTULDU'

Siz kuralları yıkmak için mi koyarsınız uygulamak için mi? Yıllardır 'Kulüpler yasası çıksın. Bu yöneticiler har vurup harman savruluyor.' diye kamuoyu nezdinde ifade edildi. 26 Haziran'da bütün kulüplere ilan ettiniz. TFF'ye bağımsız denetçi raporlarını teslim ettik. 15 Aralık 2019 tarihine kadar tüm kulüpler mali durumlarını TFF'ye verdi. 31 Aralık tarihinde TFF harcama limitlerini açıkladı. Bir kulübümüz buna itiraz etti. 17 Ocak tarihinde yapılan başvuruyla 26 milyon TL'lik ek verildi. Lisanstan alınan 49 milyon TL ile para cezası, puan silme cezası gibi cezalar erteleniyor. Verilen 49 milyon TL ek ile birlikte o kulüp yüzde 5 aşım yapmış olup sadece ihtar cezası alıyor. Bu bir haksızlıktır. Neye dayanarak bunu yaptınız. TFF'nin yapmış olduğu bu artırım usulsüzdür. Biz TFF'ye soruyoruz: Nasıl olur da bu artırımı yaptınız?

'GALATASARAY OLSAYDI CEZA YERDİ'

Biz şeffaflık istiyoruz. Lafla şeffaflık olmaz. 'Ben dürüstüm' demekle dürüst olunmaz. TFF, benim burada sorduğum soruların cevabını vermek zorundadır.

Eğer Galatasaray limiti aşımı yapsaydı şu an bu cezaların hepsi verilmişti. Peki, neden diğer takım için uygulanmıyor? Biz bu tezlerin hepsini çürütmeye hazırız.

Biz Galatasaray olarak bu cezayı çekerdik. Çünkü biz örnek olmalıyız. Böyle olursa suç legal hale gelir.

'BİZİM HİÇBİR TAKIM İLE SORUNUMUZ YOK'

Bizim hiçbir kulüple sorunumuz yok. Hepsi bizim değerli rakibimiz. Bizi ayıran din, ırk, mezhep ayrımı yok. Bizim hepimizin en yakın arkadaşları rakip takımları destekliyor. Yaptığım tüm sert konuşmalara bakın asla durup dururken yaptığım bir açıklama yok. Dikkatli olmak gerekir. siz cam kulede otururken etrafa taş atmayın. Size de atarlar camınız kırılır. Biz yarattığımız tüm gelirleri devlete kazandırdık. Seyrantepe'ye geldik bomboş bir arazi ardı. Minimum 7 milyar dolarlık bir cazibe merkezi haline geldi. Biz bununla övünç duyuyoruz.

'SON 2 YILDA 308 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİK'

Biz 2 yılda 308 milyon TL vergi ödedik. 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik. 525 milyon yaptı. Diğerleri de açıklasın. Öyle atmak kolay. Birtakım troll hesaplardan ve söylemlerden görüyoruz. Lafla şeffaflık olmaz.

Biz kendimizi sorguluyoruz. Bize bir itham geliyor, sen diyor 10 bin dolar vermişsin, olacak iş mi bu diyor. Bir kulübümüzün sayın başkanı öyle diyor. Eğer siz vergi kaçıracaksanız bunu giderden kaçırmazsınız. Uzmanı değilim ama yıllardır iş hayatındayım.

Biz UEFA'ya finansal fair play ve lisanslama olarak bile olsa tüm harcamalarımızı bildirdik. Bunların toplamı 13.7 milyon Euro. Elmander'in bile menajerlik ücretini biz ödedik. Bizim için haciz işlemi başlatmayan çok az menajer var. Biz bir kara liste hazırladık menajerlerle ilgili bizden sonraki yönetime devredeceğiz kim ne yapmış diye...

'DİSİPLİN KURULU VE TAHKİM KURULU BİZE KARŞI ACIMASIZ'

Disiplin ve Tahkim Kurulları bize karşı acımasız. Galatasaray'ın yakın tarihte en fazla ceza alan başkanıyım. Hızımı alamadım basketbolda da ceza aldım. Cezaların herkese eşit olarak verilmesi gerekiyor.

'EŞİT ŞARTLARDA BİR YARIŞ OLMALI'

Kadıköy'deki derbiye gideceğim. Galatasaray Spor Kulübü olarak rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz yarışın eşit şartlar içinde yürümesinden yanayız. Biz dahil kimseye ayrıcalık verilmesini istemiyoruz.

Galatasaray 10 puan farkı dinlemeden zirveye gelir. İki yılda 20'ye yakın futbolcu gönderdik. Her teknik adam sıfırdan bir kadro oluşturup kendi yapılanmasını oluşturur. Çok sirkülasyon olması takım kimyasını olumsuz yönde etkiliyor. Son dönemde bizi rahatlatan sonuçlar alıyoruz. Tüm bu transfer sürecinde bilanço olarak 13 milyon Euro artıdayız.

Diagne'yi taraftar da çok istedi. Diagne çok maliyetli oldu. 13 milyon Euro'luk bir transfer İngiltere'de herhangi bir takım için problem olmuyor ama bizde öyle değil. Diagne bizde tutmadı. Diagne'yi asla küçümsemiyoruz. Club Brugge bizi çok aldattı. Diagne'yi neredeyse ölüme mahkum ettiler. Yaklaşık 15.7 milyon Euro'luk bir bedel var ve biz bunu talep ettik.

En büyük rakibimiz Galatasaray. Şampiyonluğun en büyük adayı da Galatasaray.

Adaletli bir yarış istiyoruz. VAR hakemlerinin kasıtlı hata yaptıklarını düşünmüyorum. Ama bazı hakemler bazı takımlara karşı korkak davranıyor.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Arda Turan bir değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'da oynamış ve bu kulübe para kazandırmış bir isimdi. Arda Turan'a yolu açık olsun diyorum. Bizim ocağımızdan yetişmiş bir futbolcu Başakşehir'de bize karşı şampiyonluk yaşayabilirdi. Rakip takımda forma giydi. Camiamız içinde fikir ayrılıkları oldu ama konu kapandı. Hiçbirimizin Arda Turan ile sorunu yok. Moralini bozmasın. Hocamızla ayrılık konusu lafın gelişi söylenmiş bir cümleydi. Umarım Fatih hocanın 9. Galatasaray'ın ise 23. şampiyonluğunu yaşayacağız.

'ANLAŞMA YAPTIK AMA EŞİ GELMEK İSTEMEDİ'

2 Ocak 2020'de bir stoper ile ön anlaşma yaptık ama eşi Türkiye'ye gelmek istemedi. Donk, Ahmet Çalık, Emin ve Işık Kaan'dan daha iyi bir stoper gelmeli ayrıca bizim FFP nedeniyle paramız yok denildi. Donk ve Ahmet Çalık'tan daha üstün bir futbolcuyu FFP sınırları içinde bulamadık.

'AVRUPA İLE MAKAS AÇILDI'

5 büyük lig ile Türkiye'nin arasındaki yelpaze çok açıldı. Bizim payımız düştü. Bizimle birlikte Rusya ve Hollanda'nın da payı çok düştü. Mutlaka altyapıya yönelmemiz gerekiyor. Hocamız da bunu istiyor. Biz altyapıdan futbolcular yetiştireceğiz.

'SERMAYE ARTIŞIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Stadyum için müjdemiz var, sermaye artışıyla ilgili çalışmalarımız var. Halka açılmakla ilgili bir düşüncemiz var. Mağazacılıkta bir noktaya geldik, 2 kat ciro elde ettik göreve geldikten sonra. 7 katlık bir değerle borsaya açılabiliriz.

'SPONSOR BULMADIKÇA SPOR SALONU İÇİN KAZMA VURAMAYIZ'

Sponsor bulamadıkça oraya kazma vurmamız mümkün değil. Ekonomik durumlar bizi kötü etkiledi. Oraya yapılması gereken yatırımı henüz temin etmiş değiliz. Sadece bir stat açıp 15 günde bir basket maçı olarak kullanmak istemiyoruz. Biz güvenliğin bile parasını ödeyemiyoruz. Adımları yavaş yavaş ama çok sağlam atıyoruz.

'11 BİNE YAKIN STAT KAPASİTESİ ARTACAK'

Koltukların siparişi verildi. Stat kapasitesi 11 bin daha artacak ama bu sezonun bitmesi gerekiyor. Yönetmeliği bekliyoruz. Ardından siparişini verdiğimiz koltuklar gelecek. Koltuklar geldikçe monte edilecek.

"KADIKÖY'E GİDECEĞİM"

"Fenerbahçe derbisine gidecek misiniz?" sorusuna Mustafa Cengiz, "Vallahi gideceğim. Klasik bir söylem var ama Fenerbahçe olmazsa Galatasaray da olmaz. Buna Beşiktaş ve Trabzonspor dahil. Kimse alınmasın ama en büyük rekabet Fenerbahçe-Galatasaray arasında. Kimse alınmasın ama en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında" yanıtını verdi.

"Sahalarında yıllardır yenemiyoruz. Bu müstahak mı bize? Değil. Son maç iyiydi ama bir faul... 6 tane de yedik. O sene şampiyon olduk"