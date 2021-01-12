CANLI | Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Malatyaspor engelini aşıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor.

ATV'den naklen ekranlara gelen karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Youssouf, Zeki, Fofana, Umut, Adem, Kubilay.

GALATASARAY: Fatih, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Diagne

Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ve Donk, dinlenme amaçlı Malatya'ya götürmedi. Ayrıca Feghouli, Falcao, Omar ve Muslera da maç kadrosunda yer almıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

ZİRVE GALATASARAY'IN

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

3. TURDAN DAHİL OLDU

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.